Biden et Macron annoncent des "consultations approfondies" pour garantir la "confiance"

Selon un communiqué commun de l'Élysée et de la Maison-Blanche, à l'issue d'un entretien sur la crise des sous-marins australiens, Emmanuel Macron et Joe Biden ont convenu de procéder "consultations approfondies" pour garantir la "confiance" entre les deux pays. De plus, l'ambassadeur français aux États-Unis, Philippe Étienne, va retourner à Washington "la semaine prochaine", a décidé Emmanuel Macron.

Décision sans précédent

Paris avait annoncé vendredi le rappel des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, une décision sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques, après le torpillage d'un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.