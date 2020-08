Beyrouth : Macron sera au Liban jeudi pour "rencontrer l'ensemble des acteurs politiques"

Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban pour "rencontrer l'ensemble des acteurs politiques" après les explosions qui ont ravagé Beyrouth et qui ont fait au moins 100 morts et plus de 4.000 blessés, a annoncé la présidence française à l'AFP. Le chef de l'Etat français rencontrera son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab, au moment où la France a affiché sa solidarité et envoyé des personnels et matériels pour venir en aide aux autorités libanaises, a précisé l'Elysée.

Le Premier ministre Jean Castex a également annoncé mercredi qu'il réunirait à 16 heures à Matignon les ministres concernés pour "coordonner" l'envoi des secours et matériels à Beyrouth. En déplacement dans le Cher, il a confirmé l'envoi ce mercredi de trois avions d'assistance avec pour objectif de prendre en charge "au moins 500 blessés", ajoutant que ce serait l'occasion d'"évaluer, en lien évidemment avec les autorités libanaises, les moyens supplémentaires qui leur seront nécessaires", face à ce "drame d'une ampleur exceptionnelle qui touche un pays ami".

"Trois avions partent aujourd'hui pour Beyrouth, un de Marseille avec des équipes d'intervenants médicaux immédiatement opérationnels, deux de Roissy avec du matériel, 25 tonnes, des équipes de sécurité du ministère de l'Intérieur", a précisé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sur la chaîne LCI.