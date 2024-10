«Netanyahu vient de prouver que tous ceux qui demandaient un cessez-le-feu se trompaient», estime Pierre Lellouche

Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a annoncé ce jeudi que le chef du Hamas, Yahya Sinouar a été "éliminé" lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza. Cette attaque porte un coup décisif au mouvement terroriste qu'elle combat depuis plus d'un an.

"C’est une victoire incontestable de Benjamin Netanyahu et il vient de prouver que tous ceux qui demandaient un cessez-le-feu se trompaient", estime l'ancien ministre Pierre Lellouche, invité de la Grande Interview Europe 1/CNews. Il dit aussi comprendre sa stratégie : "Je le disais moi-même à l'époque. On ne peut pas demander un cessez-le-feu en laissant Sinouar à la tête du Hamas."

Et après ?

Selon lui, la stratégie de Netanyahu est un succès militaire et s'est rattrapé ses erreurs qui ont été faites au moment du 7 octobre. "Il n'avait rien vu venir, les services israéliens non plus", pointe-t-il du doigt. Mais la question que tout le monde se pose désormais : quelle sera l'issue pour le Hamas ?

Pierre Lellouche a une hypothèse. "Avec les États du golfe, Israël a l'option de changer l'équation. C'est-à-dire de créer une entité palestinienne qui prenne en charge la reconstruction de Gaza et la reconstruction des territoires. Et là, on va vers une solution politique. Mais est-ce que Netanyahu est câblé pour faire cela avec les alliés extrêmement dur qu'il a dans un gouvernement. C'est toute la question", s'interroge-t-il.