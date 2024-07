Benjamin Netanyahu promet une «réponse sévère» sur le site de l'attaque à la roquette au Golan

"Ces enfants sont nos enfants (...) L'Etat d'Israël ne laissera pas, et ne peut pas laisser passer cela. Notre réponse viendra, et elle sera sévère", a déclaré Benjamin Netanyahu. Selon l'armée israélienne, la roquette a été tirée depuis le Liban par le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran. Le Hezbollah a nié être l'auteur du tir meurtrier.

Majdal Shams,une ville située sur le plateau du Golan

Des dizaines de personnes rassemblées à Majdal Shams ont protesté contre la visite de Benjamin Netanyahu, massées dernière des barrières métalliques sous la surveillance de nombreux policiers, selon un journaliste de l'AFP. Plus tôt dans la journée, des centaines d'habitants ont participé aux funérailles d'un garçon, le 12e jeune tué dans l'attaque à la roquette samedi, qui a provoqué une vive émotion dans cette petite ville druze d'environ 11.000 habitants, proche de la frontière avec le Liban.

Ils étaient âgés de 10 à 16 ans et s'amusaient sur un terrain de football au moment du drame, selon les autorités locales. Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, les échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont quasi quotidiens. Le mouvement libanais affirme attaquer Israël pour soutenir son allié du Hamas et les Palestiniens de Gaza.

Majdal Shams est une ville située sur le plateau du Golan au carrefour de quatre pays (Syrie, Israël, Liban, Jordanie). Environ 25.000 Israéliens y vivent aux côtés de quelque 23.000 Druzes, une communauté dont la religion est issue de l'islam, qui se revendiquent pour la plupart syriens tout en ayant le statut de résidents en Israël.