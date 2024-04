Belgique : les caïds de Marseille font la loi à Bruxelles

La mafia marseillaise serait-elle arrivée en Belgique ? Les fusillades se multiplient depuis quelques semaines en Belgique et Bruxelles serait même devenue une plaque tournante pour le trafic de stupéfiants en provenance d'Anvers. Pour les autorités du pays, cela serait lié à l’arrivée des narcotrafiquants marseillais. Pour Paul Van Tigchelt, ministre de la Justice belge, le lien n'est pas à prendre à la légère, il parle de "l’infiltration" de clans marseillais dans le marché du deal à Bruxelles. "La mafia marseillaise est un nouveau défi et nous constatons que cette mafia n'hésite pas à recourir à la violence brutale et aux règlements de compte", a déclaré le ministre.

Des méthodes comparables à celle pratiquée à Marseille

De violents règlements de comptes entre bandes rivales avec armes à feu, des méthodes comparables à celle pratiquée à Marseille. Fabrice Cume, le maire d'Anderlecht, commune du sud-ouest de Bruxelles, en est troublé.

"L'ultra violence pour le contrôle des points de deal, le fait de faire des tags avec les tarifs des différents produits, le fait de tailler les plaques de voitures de police, le fait d'utiliser du public très fragilisé pour jouer les rôles de guetteurs et de vendeurs, on appelle ça de la chair à canon", a rapporté l'édile au micro d'Europe 1. Pour voir la manière dont les autorités marseillaises traitent ce problème, cet élu local s'est rendu dans le sud de la France. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu 21 incidents dans la capitale belge.