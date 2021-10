Bataille à distance entre Zemmour et LREM dans le Calvados ce week-end

C'est un week-end très politique qui va se dérouler dans le Calvados ce week-end. Alors qu'Éric Zemmour doit se rendre à Touques, une commune d'un peu plus de 3.700 habitants juste à côté de Deauville, LREM a décidé de battre le pavé en envoyant l'une de ses porte-parole sur place.

LREM ne compte pas laisser champ libre à Éric Zemmour

Le parti de la majorité a en effet prévenu la presse que Prisca Thévenot, également conseillère régionale d’Île-de-France, ferait une opération de "boîtage", autrement dit de tractage dans les boîtes aux lettres, dans l'après-midi. Une manière comme une autre de montrer que LREM ne compte pas laisser champ libre à Éric Zemmour. "Nous sommes partout sur le territoire, c’est lui qui nous suit !", se défend ironiquement un membre de la République en Marche…

Pour autant, pas certain qu’Éric Zemmour et Prisca Thévenot se croisent : l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot sera en séance de dédicace en l'église Saint-Pierre de Touques. Tout un symbole pour le très probable candidat qui n’a de cesse de rappeler les racines chrétiennes de la France. Et le fait qu'il s'agisse d'une église désacralisée, qui accueille habituellement des expositions et des concerts, n'y change pas grand-chose. Mais tout de même, pour éviter que la séance de dédicace ne se transforme en meeting politique, toutes les chaises qui se trouvaient dans l’édifice ont été retirées.