Au téléphone avec un enfant de 7 ans, Donald Trump remet en cause l'existence du Père Noël

C'est une tradition aux États-Unis. Le soir du réveillon de Noël, les enfants peuvent suivre la tournée du Père Noël sur Internet. Nombre d'entre eux, qui souhaitent avoir plus d'informations sur sa progression, n'hésitent pas à appeler ou envoyer des mails. Lundi soir, Donald Trump et sa femme Melania ont donné un petit coup de pouce afin de répondre à ces multiples appels. Une activité que Melania semble apprécier particulièrement, comme elle l'a écrit sur Twitter : "Aider les enfants à suivre le Père Noël à travers le pays est en train de devenir l'une de mes traditions préférées !"

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI

Comme le montre la vidéo captée par le site The Dailybeast, le président et sa femme sont devant les caméras, à la Maison-Blanche, à côté d'un énorme sapin de Noël. Tout se passe bien, jusqu'à ce coup de fil de Coleman, un jeune Américain de 7 ans.

"Crois-tu encore au Père Noël ? Parce qu’à 7 ans, c’est plutôt rare, hein ?" Après quelques échanges d'usage, Donald Trump demande à l'enfant : "Crois-tu encore au Père Noël ? Parce qu’à 7 ans, c’est plutôt rare, hein ?" Si l'on n'entend pas la réponse de Coleman, une chose est sûre, elle fait rire le président qui enchaîne : "Allez, profite bien !"

S'il est impossible de savoir si cette remarque a gâché le réveillon du jeune garçon, on sait en revanche que Donald Trump n'était pas ravi du sien. Le président a en effet tweeté : "Pauvre de moi, je suis tout seul à la Maison-Blanche, attendant que les démocrates viennent signer un accord."

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!