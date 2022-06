Jubilé de platine de la reine : cinq choses secrètes à savoir sur Elizabeth II

C'est une icône absolue. Avec force, fanfares et fêtes, les Britanniques célèbrent à partir de jeudi les 70 ans de règne de la reine Elizabeth, moment historique pour une monarque immensément populaire, mais de plus en plus absente pour raisons de santé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la reine Elizabeth II ne détient pas le record du plus long règne. L'heureux vainqueur est le Français Louis XIV, avec 72 ans de règne. Malgré ces longues années d'exposition publique, la reine a encore quelques secrets à dévoiler.

Paul McCartney la trouvait sexy

Elizabeth II n'a pas toujours été une grand-mère adorée aux cheveux blancs vêtue de tailleur couleur pastel. Et dans sa prime jeunesse, les Beatles vantaient le potentiel sexy de la souveraine britannique. Paul McCartney, bassiste du groupe, a confié dans un documentaire que dans les années 1960, il trouvait que la reine était une sacrée "babe", une bombe, et qu'il avait même un poster d'elle dans sa chambre !

Elle n'a pas de papiers

La reine d'Angleterre ne possède également aucun papier administratif. Elle n'a pas passé le permis, car elle a appris à conduire les ambulances durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle elle était infirmière. La souveraine ne peut obtenir aucun papier officiel, car elle est tout simplement celle qui les délivre ! En effet, en Angleterre, les papiers administratifs et examens sont délivrés au nom de la reine d'Angleterre.

Elle prend des bains écossais

La souveraine aime se détendre en prenant des bains écossais. Elle est réveillée chaque matin, à sept heures, par des cornemuses et ne déroge jamais à ce rituel. Le bain écossais est un bain de 18 centimètres d'eau dans sa baignoire, vérifié par un domestique. Une façon pour elle de conserver du rite, de la discipline et un confort spartiate - même si elle est l'heureuse détentrice d'un patrimoine de 500 millions d'euros - pour être maintenue en forme.

Elle possède seulement un seul sac à main

Fait étonnant, malgré sa grande richesse, Elizabeth II ne possède qu'un seul sac à main ! Un sac confectionné par une célèbre maison londonienne en 1968. Comme pour le bain, le cahier des charges de ce sac à main est très clair : pas de bandoulière ou de compartiments. Et pour cause, la reine ne transporte ni clé, ni argent, ni téléphone portable. À l'intérieur du sac, la souveraine transporte du chocolat noir et des mots croisés pour les longs trajets.

Elle n'a que trois amies

Si la reine est aimée de tous, rares sont ceux qui arrivent à intégrer le cercle très fermé de ses amitiés. La souveraine est proche de trois amies : sa cousine germaine Alexandra du Kent, 85 ans, qui était la demoiselle d'honneur de son mariage. Une autre cousine, Margaret Rose, décédée en 2016.

Et puis, enfin, Mabel Anderson, âgée de 96 ans, et qui était la nounou du prince Charles et de la princesse Anne. Moralité ? Être fidèle à ses vieilles copines assure la longévité !