Au forum Globsec, Emmanuel Macron veut s'ériger en leader de la défense européenne face à la Russie

Prendre les rênes de la défense européenne face à la Russie. Voilà ce qu'Emmanuel Macron compte marteler ce mercredi lors du forum Globsec, consacré à la sécurité en Europe de l'Est et du Nord. Le président français, le premier dans l'histoire à participer à ce rendez-vous, sera d'ailleurs l'unique chef d'État invité à la tribune pour prononcer un discours.

Il insistera sur l'engagement de la France à défendre le Vieux Continent. Une prise de position qui n'est pas théorique, appuie un conseiller puisque 300 militaires de la Légion étrangère sont déployés en Estonie et que 1.250 soldats tricolores le sont en Roumanie, équipés de chars Leclerc. Et des avions Rafale survolent quotidiennement les États baltes.

Montrer que l'Europe prend en main sa propre sécurité

Emmanuel Macron se présentera en leader de la défense européenne. "Le soutien militaire à l’Ukraine est assuré par l’Union européenne et les Etats-Unis, non pas par l’OTAN", rappelle-t-on à l'Élysée. L’enjeu pour le président français est de montrer au monde entier que l’Europe prend en main sa propre sécurité. A commencer par sa défense aérienne et sa capacité de frappe dans la profondeur.

Le message sera adressé aux pays directement impactés par l'agressivité russe. Dont la Moldavie où 47 chefs d'États et de gouvernement se réuniront jeudi à Chisinau, la capitale, dans le cadre du deuxième sommet de la communauté politique européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait les rejoindre et s'afficher sur une photo de famille, d'ores et déjà qualifiée d'historique.