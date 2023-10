Attaque du Hamas : sans nouvelles de leurs proches disparus, les familles franco-israéliennes désespérées

C'est une situation insoutenable. Depuis l'attaque du Hamas qui a eu lieu il y a près d'une semaine en Israël, la France a annoncé la mort de 13 de ses ressortissants, mais 17 autres sont "portés disparus et sans doute, pour certains d'entre eux, retenus en otage", a confirmé le président de la République Emmanuel Macron, dans son allocution ce jeudi soir. Parmi eux, Céline Ben David Nagar, qui, au moment de l'assaut, était au volant de sa voiture pour se rendre au festival techno Tribe of Nova.

"C'est pire que ce qu'ont fait les nazis"

La Franco-israélienne de 32 ans a laissé son mari et son frère Samuel Ben David sans nouvelles. Ce dernier a relaté au micro d'Europe 1 son désespoir : "Elle est introuvable, elle a été enlevée et ce qu'on demande, c'est une réponse, savoir où elle se trouve". La jeune femme est aussi la mère d'une fillette de six mois. "On voudrait que Céline revienne à sa petite fille pour s'occuper d'elle".

Son mari, Ido Nagar, a reçu quelques messages rassurants de son épouse, indiquant que "les soldats [sont] là", relate le Parisien. Or, il ne s'agissait pas de militaires de Tsahal, mais des terroristes du Hamas déguisés. Revenu sur les lieux le lendemain de l'attaque, Ido Nagar n'a pas trouvé le corps de Céline, seulement le véhicule dans lequel elle était, criblée de balles.

>> LIRE AUSSI - Attaque du Hamas : pourquoi la France a attendu 5 jours pour décider de rapatrier ses ressortissants

Depuis, la famille vit dans l'angoisse permanente de l'ignorance. "On ne dort plus, on ne mange plus, on ne pense qu'à elle et à sa petite", raconte avec émotions son frère Samuel Ben David. "Je n'aurais jamais cru que je pouvais avoir aussi mal dans le corps. C'est interdit ce qu'ils ont fait, c'est horrible. C'est inhumain, ça n'existe dans aucun monde, c'est pire que ce qu'ont fait les nazis".

Dans son discours, Emmanuel Macron a assuré que la France mettait "tout en œuvre" pour sauver les otages français dont les familles l'ont "supplié" d'intervenir. "Jamais la France n'abandonne ses enfants", a affirmé le chef de l'État.