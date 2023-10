Attaque du Hamas : les terroristes publient une vidéo d'une otage franco-israélienne en vie

Dix jours après l'attaque terroriste meurtrière contre Israël, le Hamas a publié la vidéo d'une otage : Mia Shem, jeune franco-israélienne qui participait au festival de musique dans le sud d'Israël lors de l'attaque. Une vidéo publiée, alors que Tsahal s'apprête à lancer sa riposte terrestre contre la bande de Gaza, dans laquelle la jeune femme blessée au bras assure être bien traitée et demande, de la "faire sortir le plus vite possible".

"Ma princesse, mon bébé est vivante !"

Et c'est précisément ce qu'essaye de faire Karen, la mère de Mia, rencontrée par Europe 1 qui a lancé lundi un appel à la libération de sa fille, "le cœur de [sa] famille". Karen était au Forum des familles d'otages et disparus, une association informelle installée ici à Tel-Aviv, où des bénévoles viennent en aide justement à toutes ces familles. Alors juste après la diffusion de la vidéo par le Hamas de sa fille en vie, le soulagement se lisait sur le visage de Karen. "Ma princesse, mon bébé est vivante !", a-t-elle dit à la télévision israélienne.

Le Hamas affirme détenir "200 à 250" otages à Gaza et fait état de 22 otages tués dans les raids israéliens. Tous les moyens militaires, mais aussi diplomatiques et associatifs israéliens, sont mobilisés pour obtenir leur libération.

Le président de la République a pris connaissance de la vidéo de Mia Shem, et a dénoncé l'ignominie que représente la prise d'otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse. Il appelle à sa libération immédiate et sans conditions.