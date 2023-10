Attaque du Hamas : les États-Unis «n'hésiteront pas à agir» si ses intérêts sont visés

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a mis en garde dimanche toute "organisation" ou "pays" qui seraient tentés d'"élargir" le conflit au Proche-Orient, affirmant que les États-Unis n'hésiteraient "pas à agir" si ses intérêts étaient visés. Quelques heures après que le Pentagone eut annoncé le renforcement de son dispositif militaire dans la région face à de "récentes escalades par l'Iran et ses forces affiliées", Lloyd Austin a martelé sur ABC News à l'adresse de "ceux qui chercheraient à élargir le conflit (...): Notre conseil est 'ne le faites pas'. Nous préservons notre droit à nous défendre et nous n'hésiterons pas à agir en conséquence".

"En fait, ce à quoi nous assistons", a insisté le secrétaire à la Défense, "est la perspective d'une escalade significative des attaques contre nos troupes et nos ressortissants dans la région". "Pour ces raisons, nous allons faire ce qu'il faut pour nous assurer que nous troupes sont bien positionnées, protégées et que nous avons la capacité de répondre", a encore mis en garde Lloyd Austin.

Des forces militaires "supplémentaires" bientôt en état de "pré-déploiement"

Dans un communiqué dans la nuit de samedi à dimanche, le chef du Pentagone avait annoncé le déploiement d'un système de défense antimissile à haute altitude (THAAD) ainsi que plusieurs batteries de missiles sol-air Patriot "dans la région". En outre, des forces militaires "supplémentaires" vont être placées en état de "pré-déploiement", afin d'"augmenter leur préparation et leur capacité à répondre aussi vite que nécessaire".

Il s'agit, selon Lloyd Austin, de "renforcer" la "dissuasion régionale" et de "contribuer à la défense d'Israël". Le Pentagone n'avait pas précisé dans son communiqué combien de militaires américains seraient déployés en plus des soldats déjà présents au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Irak où des troupes américaines ont été récemment la cible d'attaques.

"Situation extrêmement fâcheuse"

Dimanche, au micro d'ABC News, le ministre a encore averti "toute organisation ou tout pays qui chercheraient à élargir le conflit et à tirer avantage de cette situation extrêmement fâcheuse", mais il n'a pas cité l'Iran ni le Hezbollah qu'Israël a accusé dimanche d'"entraîner le Liban dans la guerre". Lloyd Austin avait indiqué samedi soir dans son communiqué que toutes ces mesures militaires avaient été décidées après des "discussions précises" avec le président Joe Biden, qui s'est rendu en Israël mercredi.