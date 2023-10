Un destroyer américain abat plusieurs missiles en mer Rouge, «potentiellement» vers Israël

Un destroyer américain "opérant dans le nord de la mer Rouge" a abattu jeudi trois missiles sol-sol et plusieurs drones "se dirigeant potentiellement vers des cibles en Israël" et lancés par les rebelles Houthis au Yémen, a annoncé le Pentagone. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les marins de l'USS Carney ni parmi les civils au sol "à notre connaissance", a précisé le ministère de la Défense américain lors d'une conférence de presse.

Washington craint une implication directe de l'Iran

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont pris le contrôle de la capitale yéménite Sanaa en 2014, déclenchant une guerre contre les forces gouvernementales qui a causé des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, plongeant le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde. L'interception de ces drones et missiles intervient dans un contexte de craintes accrues par Washington d'une implication directe de Téhéran dans le conflit entre Israël et le Hamas palestinien, qui a déjà fait plusieurs milliers de morts.

En Irak, des attaques de drones contre les forces américaines et la coalition internationale en Irak ont été "déjouées" mercredi et les engins "abattus", faisant des blessés légers, ont indiqué les autorités militaires américaines. Des factions armées irakiennes proches de l'Iran ont menacé ces derniers jours de s'en prendre aux intérêts américains en Irak en raison du soutien de Washington à Israël. Le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, avait annoncé samedi l'envoi par les États-Unis d'un second porte-avions en Méditerranée orientale, afin de "dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre".