Attaque du Hamas : «Il veut faire sa part», en Israël, ce père face à la mobilisation de ses enfants

Israël prépare sa riposte contre le Hamas. Six jours après l'attaque du mouvement islamiste sur le territoire israélien, 300.000 réservistes du pays ont été appelés sur le front. Une mobilisation exceptionnelle dans l'Histoire de l'État hébreu. Parmi les réservistes appelés, les deux enfants de Laurent sont présents.

Une "guerre totale contre le Hamas"

Ce père d'une fille de 18 ans et d'un garçon de 21 ans, vit à Ashkelon, non loin de la bande de Gaza. "Ma fille est partie en vacances en France une semaine. Et là, ça fait depuis samedi qu'elle trépigne et qu'elle veut revenir au plus vite et faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire, faire son job de garde-frontière", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Elle me dit : 'Papa, dès que je rentre, je fonce dans le sud ! Je veux absolument remplacer les filles qui ont été assassinées. Je veux aller faire mon boulot'", poursuit-il. Son fils à peine plus âgé est également mobilisé sur le front sud. "Mon fils est combattant. Il est sur le front sud et il veut vraiment faire sa part. Certes, la fierté, elle est présente, et j'en suis heureux. Mais en même temps, ma voix tremble parce que nous sommes dans une guerre totale contre le Hamas et je sais pertinemment que les jours à venir seront encore plus durs", conclut Laurent.