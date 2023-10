EN DIRECT - Attaque du Hamas : le bilan de l'offensive s'alourdit à 1.200 morts du côté israélien

Le bilan de l'offensive du Hamas contre Israël est passé à 1.200 morts du côté israélien, a déclaré mercredi matin le porte-parole de l'armée israélienne, contre plus de 1.000 annoncés jusque-là. L'attaque a fait "plus de 2.700 blessés" côté israélien, a ajouté Jonathan Conricus dans une vidéo publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Les principales informations : Au moins 1.200 personnes en Israël ont été tuées dans l'attaque du Hamas

Plus de 260.000 déplacés dans la bande de Gaza depuis samedi selon l'ONU

De nombreux pays évacuent progressivement leurs ressortissants

Plus de 260.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). "Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile", indique l'Ocha dans un communiqué publié mardi, disant s'attendre à ce que ce nombre "continue d'augmenter". L'organisation note qu'environ 3.000 personnes ont été déplacées "en raison d'escalades antérieures", avant samedi.

Depuis l'offensive de samedi conduite en Israël par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, la guerre a fait plus de 3.000 morts au total, civils, soldats israéliens et terroristes palestiniens.

Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants

Des milliers d'étrangers sont bloqués en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le début samedi de la guerre entre le Hamas et Israël, qui a déjà fait des milliers de morts. Certains pays ont entamé des opérations de rapatriement, d'autres prévoient de le faire dans les prochains jours. L'Argentine, où vit une importante communauté juive, a entamé mardi des opérations de rapatriement d'Israël de plus de 1.200 de ses ressortissants avec l'envoi d'un premier avion militaire à Tel-Aviv.

Le gouvernement brésilien a prévu de mobiliser au moins six avions pour rapatrier ceux de ses ressortissants désirant quitter Israël et les territoires palestiniens. Selon le gouvernement, 14.000 Brésiliens résident en Israël et 6.000 vivent dans les territoires palestiniens. Un certain nombre d'entre eux ont déjà quitté la région via des vols commerciaux.

L'Espagne et la Corée du Sud ont également commencé à rappatrier leurs ressortissants, tandis que la Suisse et la France s'apprêtent à le faire grâce à des vos spéciaux. La ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a ainsi annoncé mardi "la mise en place d'un vol spécial par Air France ce jeudi dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise" du Quai d'Orsay pour rapatrier des Français qui n'ont pas pu rentrer.

Des milliers de personnes massées près de l'ONU à Manhattan

"New York aux côtés d'Israël" : la mégapole qui compte le plus grand nombre de juifs au monde en dehors de l'Etat hébreu, a accueilli mardi un rassemblement de milliers de personnes, les autorités new-yorkaises leur promettant protection et solidarité.

Depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, New York -- où vivent près de deux millions de juifs et des centaines de milliers de musulmans -- est le théâtre de manifestations sous tension: d'un côté des soutiens à la cause palestinienne, de l'autre des rassemblements pour défendre les juifs et Israël.

Grâce à la police municipale (NYPD) et celle de l'Etat de New York "nous sommes ensemble pour protéger chacun d'entre vous, nous allons continuer à vous protéger", a lancé devant la foule Kathy Hochul, gouverneure de l'Etat de New York qui compte 20 millions d'habitants, dont neuf pour la seule ville new-yorkaise.