Attaque au Niger : ce que l'on sait des six Français et deux Nigériens tués

Des jeunes très diplômés, entre 25 et 35 ans, et leurs chauffeur et guide expérimentés. Le profil des huit victimes de l'attaque au Niger se précise, deux jours après que les assaillants ont arrêté leur véhicule dans la région de Kouré. Pour la plupart, leur parcours montre un engagement humanitaire important. Ils faisaient en revanche partie de l'organisation humanitaire depuis assez peu de temps.

Très investis dans l'humanitaire…

Certains avaient des projets humanitaires bien établis, comme Léo, le plus jeune, qui avait 25 ans, selon Le Parisien. C'était le seul avec un contrat de volontaire pour l'ONG. Il avait démarré en avril. Myriam, originaire de Toulouse, était sous contrat depuis deux ans. Elle avait d'abord travaillé à Paris, en Tunisie, au Tchad et évoluait depuis deux mois au Niger.

Stella, 28 ans, était à Acted depuis peu. Elle avait travaillé pour Oxfam en République Centrafricaine et venait de rejoindre l'ONG. Originaire de Montpellier, elle avait suivi une formation à l'humanitaire à l'institut Bioforce. Antonin était diplômé de l'École normale supérieure. Titulaire d'un master en économie, il était engagé dans le développement international.

… ou passés par des postes institutionnels

Charline et Nadifa venaient de rejoindre Acted. Nadifa, trentenaire, préparait une thèse sur le commerce des armes à l'université d'Aix-Marseille. C'était une élève très appliquée, selon son professeur. Elle avait aussi travaillé au service financier du ministère des Armées ainsi qu'au service du commissariat des Armées.

Charline, 30 ans, avait un doctorat en gestion et occupait un poste à l'Ambassade de France au Nigeria avant son départ au Niger, selon La Provence. Elle a par ailleurs milité au Parti socialiste, soutenant notamment la candidature de Benoît Hamon à la présidentielle en 2017. L'ancien candidat lui a rendu hommage sur Twitter.

Charline Fouchet s'était engagée à mes côtés lors de l'élection présidentielle. Ses convictions l'avaient amenée à poursuivre son engagement dans l'action humanitaire au Niger. Elle a été assassinée par des terroristes sans foi ni loi. Mes pensées sincères vont aux siens. pic.twitter.com/unaGR5RGIF — Benoît Hamon (@benoithamon) August 10, 2020

Deux Nigériens de 50 ans

Les deux Nigériens, eux, étaient bien plus âgés et expérimentés. Le chauffeur d'Acted, Boubacar Garba Soulay, avait 50 ans et quatre enfants. Kadri Abdou Gamatche, 50 ans, était le président de l’AVEN (Association pour la Valorisation de l’Écotourisme) depuis sa création en 1998. Il présidait aussi l'Association des guides des girafes de Kouré.