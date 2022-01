Armement : pourquoi la Chine veut poursuivre la modernisation de son arsenal nucléaire ?

La Chine a affirmé mardi qu'elle continuerait à moderniser son arsenal nucléaire pour des questions de fiabilité et de sécurité. Mais dans le même temps, elle appelle Moscou et Washington à réduire leurs stocks d'armes atomiques, les plus importants du monde.

Les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU se sont engagés à prévenir la propagation des armes nucléaires, mais pour la Chine l’équilibre des forces n’est possible que si elle peut continuer à moderniser son arsenal. Les Etats-Unis disposent en effet de 5.550 armes nucléaires, contre 350 seulement pour la Chine.

L'arsenal inégalé des Etats-Unis et de la Russie

Washington accuse régulièrement Pékin de renforcer rapidement son arsenal, ce que réfute le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin. "La Chine a toujours adhéré à la politique d'autodéfense, poursuivi la politique de non-recours aux armes nucléaires et maintenu ses forces nucléaires au niveau le plus bas requis afin de préserver la sécurité nationale", assure-t-il.

Selon Washington, Pékin construirait actuellement 300 nouvelles rampes de lancement et chercherait à se doter d'au moins 1.000 têtes nucléaires d'ici à 2030. Un chiffre bien loin d'égaler l’arsenal des États-Unis et de la Russie, qui possèdent à eux deux plus de 90% des armes nucléaires de la planète. Une raison de plus pour la Chine de poursuivre la modernisation de ses armements.