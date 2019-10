Grande-Bretagne : après 10 ans à son poste, John Bercow, le truculent speaker des Communes, fait ses adieux

Il a géré tous les grands débats autour du Brexit : John Bercow, le speaker du Parlement britannique, l'équivalent du président de l'Assemblée, s'arrête après 10 ans à ce poste le 31 octobre au soir. Mercredi, des élus de tous bords politiques lui ont rendu un dernier hommage à la Chambre des Communes. Cet homme politique conservateur était un personnage haut au couleur et surtout bruyant, célèbre pour ses "order, order!" retentissants.

Le visage rouge, une voix qui pourrait casser à tout moment, c'était ça, la signature de John Bercow. Cet homme petit, moins d’un mètre 70, savait se faire entendre et voir : avec son costume, toujours une cravate multicolore, à formes géométriques ou encore fleurie. A sa manière il a toujours su gérer les députés depuis son élection en 2009.

"Calmez-vous, faites du yoga… Vous devez écrire mille fois 'je serai sage pendant les questions au Premier ministre'… Vous devez vous calmer si vous devez prendre un traitement pour ça, faites !", avait-il par exemple lancé à des députés un peu trop dissipés.

