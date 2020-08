"Apple Fire" : les pompiers en difficulté face à un incendie dans le sud de la Californie

REPORTAGE

Dans le Sud de la Californie, des milliers de pompiers luttent depuis vendredi en fin d'après-midi pour contenir le vaste incendie qui a déjà ravagé plus de 8.300 hectares de la Cherry Valley et de la forêt nationale de San Bernardino. Baptisé "Apple Fire", l'incendie est le premier des gros départs de feu de la saison dans l'Etat du Sud. Dimanche, la fumée était visible depuis Las Vegas et Phoenix, des villes respectivement distantes de 350 et 500 kilomètres du foyer principal.

Au moins 2.600 foyers et 7.800 personnes ont été évacués depuis le début de l'incendie. Brian et sa famille vivent dans la région depuis cinq générations, pourtant ils n'avaient jamais vu de flammes d'une telle violence. "L’endroit qui brûle en ce moment n’a pas brûlé depuis 200 ans, c’est le pire que j’ai pu voir ici", souffle-t-il au micro d'Europe 1. La Croix-Rouge n'a pas pu accueillir les habitants dans des gymnases, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Les pompiers mobilisés mais en difficulté à cause du terrain

Un vaste dispositif de pompiers est mobilisé sur les lieux : 260 camions, neuf hélicoptères, des bulldozers et onze avions gros porteurs d'eau, s'approvisionnant dans les lacs à proximité. Mais les efforts des soldats du feu ne sont pas couronnés de succès : ce mardi, seulement 10% de l'incendie était contenu. "La combinaison du temps très chaud, de la topographie et de l’accès au terrain est vraiment difficile ici", confie Fernando Errera, chef des pompiers du comté de San Bernardino.

Les pompiers sont installés dans des campements d'urgence. Ils travaillent douze heures d'affilée enchaînant ensuite douze heures de repos dans des tentes individuelles. Une véritable organisation pour permettre aux 1.300 pompiers de se doucher, se nourrir et même se recueillir avec l'installation d'une salle de prières. Sur le camp, l'intendant et les comptables sont entourés de shérifs armés car ils transportent sur eux des milliers de dollars en liquide afin de payer l'essence des camions ou la nourriture de leurs équipes.

Les autorités locales espèrent une accalmie du vent d'ici jeudi. Pour l'instant, aucune victime n'a été signalé et les dégâts matériels se limitent à deux immeubles et une maison. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu, qui pourrait être criminelle.