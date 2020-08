Mistral, chaleur et sol sec : le Var et les Bouches-du-Rhône face au risque d'incendies

REPORTAGE

Sol sec, mistral et forte chaleur : la vigilance est maximale autour du risque de feux de forêt dans le sud-est de la France. Tous les massifs du Var et des Bouches-du-Rhône sont fermés aux riverains et très surveillés par les sapeurs-pompiers. "La situation ce matin est inquiétante parce que le cocktail météo pour que des feux se développent est important", explique le capitaine Olivier Pécot, sapeur-pompier dans le Var. "Nous sommes confrontés à de fortes températures."

Les journées de lundi et mardi sont particulièrement à risque car le mistral va souffler relativement fort dans la Région. "Cela ne nous inquiète pas outre-mesure", poursuit le capitaine. "Mais nous nous préparons à toute éventualité puisque nous déployons un dispositif conséquent préventivement sur le terrain pour être plus rapide sur les départs de feu."

Des renforts déployés sur le terrain

Dans les Bouches-du-Rhône, les soldats du feu sont également sur le qui-vive. Le risque d’incendie, monté d’un cran, nécessite des moyens importants. "A peu près 1.000 sapeurs-pompiers sont prêts à lutter contre les départs de feu", précise le capitaine Stéphane Guyot. Les renforts arrivent d’autres départements. Certains pompiers sont positionnés en casernes et d’autres, par groupes de deux camions, déployés sur le terrain, à proximité de points stratégiques.

Une capacité d'action rapide qui fait souvent la différence, comme lors de ce départ d'incendie en pleine campagne près d'Aix-en-Provence. "Le poteau électrique a fait des étincelles, tombées au niveau du sol. Le feu a rapidement pris de l’ampleur : 6.000 mètres carrés", constate le lieutenant Michael Chaban. Il est arrivé très rapidement sur les lieux avec ses hommes pour noyer le départ de feu. "Cela va vite, mais heureusement on avait un fourgon pré-positionné qui est arrivé sur les lieux très rapidement. Pour moi, trois gardes successives, trois départs de feu."

L'été s'annonce risqué et les pompiers des Bouches-du-Rhône ont déjà enregistré 400 départs de feu depuis le début du mois de juillet. La majorité des incendies est souvent d'origine accidentelle. L'occasion de rappeler les bons gestes, qui semblent pourtant évidents : ne pas jeter de mégots de cigarette depuis la fenêtre de sa voiture, et éviter les feux de camps ou les barbecues dans des zones à risques.