Appels à une enquête après des tirs israéliens lors d'une distribution d'aide à Gaza

La communauté internationale réclame un cessez-le-feu à Gaza et une enquête sur les responsabilités après une tragique distribution d'aide humanitaire lors de laquelle des tirs israéliens et une bousculade ont fait 115 morts selon le Hamas. Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis allaient participer "dans les prochains jours" à des largages d'aide humanitaire sur la bande de Gaza, où 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine, selon l'ONU.

Une trêve espérée par Biden

Le président américain a aussi dit espérer une trêve entre Israël et le mouvement islamiste d'ici au ramadan, le mois saint musulman qui commence le soir du 10 mars ou le 11. "Mais on n'y est pas encore", a-t-il prévenu en s'adressant à des journalistes. En particulier dans le nord du territoire palestinien, combats et pillages rendent l'acheminement de l'aide presque impossible. Les cargaisons, soumises au feu vert d'Israël qui impose un blocus à la bande de Gaza depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007, n'arrivent qu'en quantité très limitée, principalement depuis l'Egypte via Rafah.

Selon l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), seuls 96 camions en moyenne sont entrés quotidiennement dans le territoire au cours de la semaine écoulée. "C'est une fraction de ce qui est nécessaire", a dit Samantha Power. "Nous allons insister auprès d'Israël pour qu'il facilite l'entrée de davantage de camions et qu'il augmente les voies d'accès à Gaza (...) Il n'y a vraiment pas assez d'aide qui arrive à Gaza", a déclaré Joe Biden.

Plusieurs pays ont déjà largué des cargaisons d'aide, dont la Jordanie avec le soutien de plusieurs pays dont la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ainsi que l'Égypte, en coopération avec les Émirats arabes unis. "Les largages aériens ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer à l'accès humanitaire", a commenté samedi l'ONG International Rescue Committee (IRC). Guerre et pénuries ont notamment mis à genoux le système de santé palestinien. Dix enfants sont morts de "malnutrition et de déshydratation" ces derniers jours, a affirmé vendredi le ministère de la Santé du Hamas.