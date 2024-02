Gaza : le Hamas assure que le plan d'après-guerre de Netanyahu «ne réussira jamais»

Un responsable du Hamas a affirmé vendredi que le plan pour l'après-guerre à Gaza du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "ne réussira jamais", lors d'une conférence de presse à Beyrouth. "S'agissant du jour d'après dans la bande de Gaza, Netanyahu présente des idées dont il sait très bien qu'elles ne réussiront jamais", a déclaré Oussama Hamdane.

"Ce plan ne deviendra pas réalité"

Le document, que Benjamin Netanyahu a soumis jeudi soir au cabinet de sécurité du gouvernement et que l'AFP a pu consulter vendredi, rappelle en préambule les objectifs de l'armée à Gaza : démantèlement du Hamas et du Jihad islamique et libération de tous les otages encore retenus. L'armée israélienne "exercera un contrôle sécuritaire sur toute la zone à l'ouest de la Jordanie, y compris la bande de Gaza" et ce "pour empêcher le renforcement sur place des éléments terroristes" et endiguer "les menaces contre Israël", souligne le document.

Israël conservera "sa liberté d'action opérationnelle dans toute la bande de Gaza, sans limite de temps", poursuit le document. "Ce plan ne deviendra pas réalité (...) parce que la réalité de Gaza et la réalité des Palestiniens ne peut être déterminée que par les Palestiniens eux-mêmes", a déclaré Oussama Hadmane. Benjamin Netanyahu "refuse absolument de reconnaître un État palestinien (...) Cela pose la question (de savoir) si lui et les autres comme lui sont qualifiés pour des discussions politiques avec les Palestiniens", a-t-il ajouté.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste dans le sud d'Israël le 7 octobre qui a entraîné la mort d'environ 1.160 personnes, pour la plupart des civils. L'offensive israélienne menée en représailles a tué jusqu'ici plus de 29.500 personnes, en majorité des civils, à Gaza.