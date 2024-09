Allemagne : un Syrien arrêté à la suite d'incendies ayant fait plus de 30 blessés

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le fait que sa femme l'ait quitté qui a poussé cet homme à agir de la sorte, a dit la police. Le suspect était sorti armé de "couteaux et d'accélérateurs de feu" avec l'intention de s'en prendre à des logements et à des magasins d'Essen liés à des personnes qui avaient soutenu sa femme.

Le quotidien Bild a rapporté que le suspect avait menacé des passants avec une machette. Cette affaire survient à un moment où l'Allemagne est en proie à un vif débat sur l'immigration, après une série d'attentats islamistes présumés.

Le gouvernement a mis en place de nouveaux contrôles

Trois personnes ont été tuées et huit blessées dans une attaque au couteau au cours d'un festival de rue en août à Solingen, dans l'ouest, qui aurait été perpétrée par un demandeur d'asile syrien et qui a été revendiquée par le groupe État islamique.

Un mobile islamiste est également soupçonné dans le meurtre d'un policier lors d'une attaque au couteau sur la place du marché de la ville de Mannheim en mai. L'Allemagne a réagi à ces violences en prenant des mesures pour renforcer le contrôle de l'immigration et les lois sur le port de couteaux.

Le gouvernement a mis en place de nouveaux contrôles à toutes les frontières et a promis d'accélérer les expulsions des migrants qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne. L'Allemagne a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015-2016, au plus fort de la crise des migrants en Europe, un afflux qui l'a profondément divisée et qui a alimenté la popularité de l'AfD, un parti d'extrême droite.