Un Français est soupçonné d'avoir tué à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, ses deux enfants, âgés de 5 et 2 ans, et d'avoir blessé leur mère, a indiqué vendredi le parquet de Dresde.

L'homme de 55 ans se serait disputé avec sa femme, une Sénégalaise de 26 ans, avant de s'en prendre à ses enfants. La mère, blessée, a été hospitalisée à Dresde. Le suspect devrait être présenté à un juge vendredi. Aucune précision n'a été donnée à ce stade sur les circonstances de ces meurtres.