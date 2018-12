Allemagne : sécurité renforcée dans des aéroports, quatre personnes recherchées

L’Allemagne renforce la sécurité de plusieurs aéroports. Le niveau d’alerte a été relevé, notamment dans la zone frontalière avec la France, selon les autorités allemandes, alors que les médias allemands évoquent un risque terroriste. Un risque que ne confirme pas pour le moment la police locale. Quatre personnes, soupçonnées d’avoir voulu passer à l’action pendant les fêtes de Noël, seraient recherchées.

Des photos prises par un père et un fils à Stuttgart et à Paris. L’attitude suspecte d’un père et de son fils a éveillé les soupçons des policiers allemands. Selon les médias allemands, ils ont été repérés en train de prendre des photos à l’aéroport de Stuttgart la semaine dernière, au lendemain de l’attentat contre le marché de Noël de Strasbourg, sans intention de prendre l’avion. Les suspects, identifiés par des vidéos, ont réussi à échapper aux autorités. Le lendemain, ils ont été aperçus à nouveau en train de prendre des photos, à l’aéroport de Roissy, à Paris. La police française aux frontières les a repérés, mais les deux hommes ont réussi à prendre la fuite à bord d’un fourgon Mercedes blanc immatriculé en Allemagne.

Ce père et ce fils, connus comme salafistes, ne figurent pas dans le fichier allemand équivalent au fichier S français. Deux autres suspects, un ami du fils et un Syrien de Francfort, seraient aussi impliqués. La police allemande a mené des perquisitions dans la région du Bade-Wurtemberg, frontalière avec la France, mais aussi à Aix-la-Chapelle. Selon les médias allemands, ces quatre suspects ont été très actifs sur des forums sur internet, lançant des appels à passer à l’action pendant les fêtes. Leur cible serait un aéroport dans la région frontalière franco-allemande.