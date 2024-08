Allemagne : deux nouveaux pandas naissent au zoo de Berlin

"Ils sont là !": Meng Meng, la femelle panda du zoo de Berlin, a de nouveau donné naissance à des jumeaux, cinq ans après avoir mis au monde sa première progéniture, a annoncé vendredi le zoo de Berlin. Les deux petits, qui mesurent seulement 14 cm et pèsent 136 et 169 grammes, sont nés jeudi à un peu plus d'une heure d'intervalle et "se portent bien", a-t-il précisé dans un communiqué.

Une mortalité élevée lors des premiers jours

"Il s'agit maintenant de croiser les doigts pour les premiers jours critiques", la mortalité des petits étant élevées dans les premiers jours suivant la naissance, a-t-il indiqué, ajoutant qu'ils sont "soignés avec amour" par Meng Meng (11 ans) et l'équipe expérimentée du zoo. Comme les autres grands ours, les pandas géants viennent au monde, presque nus, sourds, aveugles et roses. Deux battements de cœur avaient été détectés lors d'une échographie le 11 août, fournissant la première preuve d'une gestation réussie après que Meng Meng eut été inséminée artificiellement.

Les jumeaux, dont le sexe n'a pas encore été déterminé, sont nés seulement 11 jours plus tard, la gestation ayant duré au total 149 jours. "Avec moins de 2.000 pandas géants adultes dans leur habitat naturel, chaque petit est une contribution importante à la préservation de cette espèce menacée", s'est réjoui le directeur du zoo Andreas Knieriem. Meng Meng ("Petit rêve") et le mâle Jiao Qing ("Petit trésor") sont hébergés dans la capitale allemande depuis juin 2017. À l'époque, les deux plantigrades avaient été présentés en grande pompe par la chancelière Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping.

Un départ en Chine possible d'ici quelques années

Ils sont les seuls animaux de cette espèce visibles aujourd'hui dans le pays. L'emménagement à Berlin de ces pandas géants, considérés comme des trésors nationaux en Chine, avait constitué un nouvel épisode de la "diplomatie des pandas" instaurée par Pékin pour entretenir de bonnes relations avec ses partenaires.

Les petits nés à l'étranger partent en général en Chine après trois ou quatre ans, une fois sevrés. Cela fut les cas des premiers jumeaux de Meng Meng, Pit et Paule, nés le 31 août 2019. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant que les visiteurs puissent voir la mère et ses nouveaux bébés. Le père Jiao Qing (14 ans) restera lui visible pour le public, les pandas mâles n'étant pas impliqués dans l'élevage des petits.