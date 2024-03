Alexeï Navalny : au lendemain de ses funérailles, des centaines de Russes se recueillent sur sa tombe

Depuis samedi matin, des centaines de personnes font la queue, un bouquet de fleur à la main, devant la sépulture d'Alexeï Navalny. Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent une foule silencieuse, qui attend patiemment devant les grilles du cimetière Borissovo, dans le sud de Moscou.

La veuve de Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir fait assassiner son mari en prison

Un rassemblement sous un pâle soleil d'hiver, comme pour montrer que le combat du principal opposant de Vladimir Poutine n'est pas enterré avec lui. Pour Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB soviétique, ce soutien populaire vient casser l'image de criminel d'Alexeï Navalny, construite par le président russe : "Ça casse un tout petit peu une idée reçue qui est véhiculée aussi par les milieux pro-russes et pro-Poutine, c'est que soi-disant, il n'y a pas d'opposition à Poutine en Russie".

Selon lui, le nombre de personnes qui ont décidé de passer plusieurs heures, dans le froid, pour rendre les derniers hommages à Navalny, prouve quand même que ce "sont des personnes assez résignées et assez volontaires pour prouver qu'elles soutiennent la cause de Navalny". Une cause que la veuve de l'opposant s'est engagée à poursuivre. Ioulia Navalnaïa accuse toujours Vladimir Poutine d'avoir fait assassiner son mari en prison.