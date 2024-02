Russie : l'équipe de Navalny dit que l'accès à son corps a été refusé à ses proches pour le 3e jour

"La mère d'Alexeï et ses avocats sont arrivés à la morgue tôt ce matin. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. L'un des avocats a littéralement été repoussé à l'extérieur. Lorsque on a demandé au personnel si le corps d'Alexeï était là, il n'a pas répondu", a déclaré sur les réseaux sociaux Kira Iarmich, porte-parole de Navalny. L'opposant russe et adversaire numéro un du président Vladimir Poutine est mort vendredi à 47 ans dans la prison de l'Arctique, dans la région de Iamal, où il purgeait une peine de 19 ans.

Les autorités prolongent l'enquête

Il était emprisonné depuis son retour en Russie début 2021 et sa santé s'était détériorée depuis des mois. Sa mère Lioudmila Navalnaïa s'est rendue dès samedi, avec un avocat, dans cette colonie pénitentiaire reculée. Selon les services pénitentiaires russes (FSIN), Alexeï Navalny est mort vendredi après avoir eu un soudain malaise "après une promenade". Vladimir Poutine n'a fait aucun commentaire sur la mort d'Alexeï Navalny qui intervient un mois avant l'élection présidentielle, laquelle devrait voir le président russe se maintenir au pouvoir pour un nouveau mandat de six ans.

Par ailleurs, les enquêteurs ont informé la mère du défunt leader de l'opposition russe Alexeï Navalny et ses avocats que l'enquête sur sa mort en prison avait été "prolongée", a déclaré lundi la porte-parole de Navalny. "On ne sait pas combien de temps cela va durer. La cause du décès est toujours 'indéterminée'. Ils mentent, jouent la montre et ne le cachent même pas", a déclaré la porte-parole, Kira Iarmich, sur X.