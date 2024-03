Aide à l'Ukraine : les pistes de l'Union européenne pour trouver au moins 50 milliards d'euros

Comment financer l’aide à l’Ukraine et le renforcement de la défense du continent européen ? La question taraude les 27 chefs d’État et de gouvernement européens qui se réunissent ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles. Il faut trouver au moins 50 milliards d’euros, en plus des 96 milliards déjà versés à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Un véritable casse-tête.

Pour le résoudre, l’une des pistes proposées par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, consiste à utiliser les intérêts générés par les avoirs russes gelés en Europe, soit environ 3 milliards d'euros chaque année sur les 200 milliards confisqués par Bruxelles. Il s'agit de placements en bons du Trésor européen et en obligations détenus par la Banque centrale russe en Europe.

L’essentiel de ces fonds est bloqué en Belgique, où ils ont été déposés chez Euroclear, un organisme international de dépôts de fonds. Mais la Russie a menacé l’Europe de poursuites judiciaires en cas d'utilisation de ses avoirs ou des intérêts générés par ses placements, comme envisagé par la Commission européenne.

Faire appel à la banque européenne d'investissement ?

D’autres pistes sont aussi avancées. Faire appel à la banque européenne d’investissement qui pour l’instant ne finance qu’à hauteur de 100 millions d’euros l’aide à l’Ukraine sur les 75 milliards prêtés par la banque l’an dernier. Ou encore, comme le souhaite la France et l’Estonie, organiser un grand emprunt communautaire de 100 milliards d’euros qui servira à financer la défense européenne et l’aide à l’Ukraine.