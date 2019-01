Affaire Khashoggi : Pompeo demandera à Ben Salmane que tous les responsables "rendent des comptes"

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré dimanche qu'il demanderait au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, lors de sa visite à Ryad, que tous les responsables du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi "rendent des comptes".

Ben Salmane "responsable" selon le Sénat américain. "On va continuer à discuter avec le prince héritier et les Saoudiens pour faire en sorte que tout le monde rende des comptes au sujet du meurtre inacceptable de Jamal Khashoggi", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Doha, avant de se rendre en Arabie saoudite. Le Sénat américain considère Mohammed ben Salmane "responsable" de ce meurtre, survenu début octobre dans le consulat saoudien à Istanbul, mais le gouvernement de Donald Trump ne l'a pas directement mis en cause.