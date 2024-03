A Rome, les socialistes européens lancent leur campagne et leur candidat pour succéder à von der Leyen

Les socialistes européens lancent samedi à Rome leur campagne pour les élections européennes du 9 juin et doivent désigner le Luxembourgeois Nicolas Schmit comme leur candidat à la présidence de la Commission face à Ursula von der Leyen, grande favorite à sa propre succession. Actuel commissaire européen à l'Emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit, 70 ans, est quasiment inconnu du grand public mais fin connaisseur des arcanes européennes. Il a notamment participé, pour le gouvernement luxembourgeois, à la négociation des traités de Maastricht et de Nice.

Le Parti socialiste européen (PSE) est le deuxième groupe en nombre de sièges au Parlement européen, derrière le Parti populaire européen (PPE) qui doit officialiser la candidature d'Ursula von der Leyen à l'élection, lors de son congrès les 6 et 7 mars à Bucarest. À trois mois des élections européennes du 9 juin, les deux principaux groupes du PE lancent leur campagne face à une extrême droite qui pourrait effectuer une percée, en France et en Italie notamment, et sur fond de guerre en Ukraine.

Élections "les plus importantes de l'Histoire", selon Raphaël Glucksmann

Le congrès du PES à Rome se tient en présence du patron du Parti socialiste français Olivier Faure et de Raphaël Glucksmann, le responsable du petit parti Place Publique, qui dirigera la liste socialiste aux européennes. Ces élections "seront les plus importantes de l'Histoire", a estimé Raphaël Glucksmann dans un entretien au quotidien La Stampa paru samedi. "Le résultat du vote aura des conséquences pour la survie de l'Europe dans un contexte de crise du modèle démocratique", a-t-il prévenu.

Sont également présents plusieurs dirigeants européens : la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le commissaire européen à l'Économie Paolo Gentiloni, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et la cheffe du Parti démocrate italien, Elly Schlein. Pedro Sanchez et Olaf Scholz se sont entretenus de la guerre en Ukraine samedi matin dans la capitale italienne avant l'ouverture de la séance du congrès. "Le conflit entre dans une phase délicate. Nous devons montrer notre engagement et notre détermination. La sécurité et la liberté des Européens sont en jeu", a souligné le chef de l'exécutif espagnol sur X (anciennement Twitter).