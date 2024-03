Élections européennes : Raphaël Glucksmann et Olivier Faure veulent montrer leur unité

Premier déplacement en vue des élections européennes pour Raphaël Glucksmann et Olivier Faure. Les deux hommes se rendent à Rome au sommet des partis socialistes européen. L’occasion pour Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et de Place Publique, de lancer sa campagne. Avec un objectif : montrer leur unité.

Les socialistes veulent se présenter comme une alternative politique

Ce sera l'image de deux hommes, de deux sensibilités, unis pour tenter d'afficher une alternative crédible aux déçus du macronisme et du mélenchonisme. Une façon également de calmer les tensions internes au Parti socialiste. Au-delà de la photo, c'est l'occasion pour Raphaël Glucksmann d'émerger dans cette campagne européenne, comme le justifie l'un de ses plus proches soutiens, l'eurodéputée Aurore Lalucq.

"Il y a un espace pour avoir des politiques justes. Il y a un espace pour pouvoir protéger les Européens, d'un point de vue géopolitique aussi. Donc si on n'est pas avec la France insoumise et si on n'est pas avec Renaissance, c'est parce qu'on a des différences fondamentales dans le domaine géopolitique et dans le domaine de l'industrie, du social, etc", détaille l'élue.

D'un côté, les questions de justice sociale pour se démarquer de Renaissance et de l'autre, la guerre en Ukraine pour se démarquer du reste de la gauche. Cette stratégie semble commencer à porter ses fruits. En tout cas, dans les récents sondages, le Parti socialiste domine ses opposants à gauche et prend même quelques points à la majorité présidentielle.