A quatre jours du scrutin américain, l'Etat de Géorgie met en garde contre une fausse vidéo

Les autorités de Géorgie, un Etat clé du sud, ont averti vendredi qu'une vidéo montrant un immigrant haïtien expliquant avoir pu voter plusieurs fois pour la présidentielle américaine était fausse et faisait partie d'une campagne de désinformation provenant de l'étranger.

L'enjeu de la désinformation

A quelques jours de ce scrutin totalement indécis, les réseaux sociaux regorgent de fausses informations qui sont de plus en plus présentées de manière trompeuse sous des codes journalistiques. "Plus tôt dans la journée, notre bureau a eu connaissance d'une vidéo censée montrer un immigrant haïtien possédant plusieurs cartes d'identité de Géorgie et prétendant avoir voté plusieurs fois", a expliqué Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de Géorgie, dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Devenu viral, le clip de 20 secondes peut encore être visionné sur X, le réseau social du milliardaire Elon Musk, grand allié de Donald Trump pour lequel il fait campagne. On y voit un homme dire : "Nous sommes originaires d'Haïti. Nous sommes arrivés en Amérique il y a six mois, et nous avons déjà la citoyenneté américaine - nous votons Kamala Harris", d'une voix robotique. Il affirme ensuite que lui et ses amis ont voté dans plusieurs comtés et montre une série de permis de conduire.

Ingérence étrangère

"C'est faux et c'est un exemple de la désinformation ciblée à laquelle nous avons assisté au cours de cette élection. Il s'agit probablement d'une ingérence étrangère visant à semer la discorde et le chaos à la veille de l'élection", a ajouté M. Raffensperger. "Nous avons vérifié les listes électorales. Il n'y a pas de correspondance. Les pièces d'identité sont fausses et il est impossible que les personnes figurant dans la vidéo aient voté en Géorgie en utilisant ces pièces d'identité", a expliqué à l'AFP Mike Hassinger, porte-parole du gouvernement de l'État.

La vidéo pourrait être liée à un réseau de désinformation aligné sur le Kremlin connu sous le nom de Storm-1516, selon Darren Linvill, co-directeur du Media Forensics Hub de l'Université de Clemson. Elle porte selon lui leur signature en raison du style, de la production et de la façon dont elle a été distribuée. Storm-1516 a déjà produit de fausses vidéos pour discréditer la campagne de la candidate démocrate Kamala Harris et de son colistier Tim Walz, selon des experts en désinformation.