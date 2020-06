À Minneapolis, des habitants solidaires malgré la violences des émeutes

REPORTAGE

Bâtiments détruits, commerces incendiés, supermarchés pillés : depuis le début des manifestations et émeutes en réaction au décès de George Floyd, un afro-américain d'une quarantaine d'années tué par un policier blanc lors de son arrestation, les dégâts à Minneapolis sont considérables. Mais la population ne se laisse pas abattre et montre une grande solidarité.

Sur le long de la Nicollet Street, où des affrontements ont eu lieu ces derniers jours, une chaîne humaine de balayeurs s'est ainsi formée. Venus de toute la ville avec pelle, seau et balai-brosse, des centaines d’habitants de Minneapolis nettoient les dégâts de la veille. Lisa, couverte de suie après avoir vidé des bureaux incendiés, explique qu’elle avait besoin de faire quelque chose pour apaiser les souffrances de cette ville qu’elle aime tant.

"Les gens sont en colère parce qu’on ne les écoute pas depuis trop longtemps"

"Est-ce que j’approuve les destructions ? Non, bien sûr. Mais est-ce que je comprends pourquoi ça arrive ? Oui, je pense", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "En tant que femme blanche, c’est un rappel des traumatismes de cette communauté", dit-elle. Comme Lisa, de nombreux bénévoles soutiennent le mouvement de protestation dont leur ville est l'épicentre.

"Les gens sont en colère parce qu’on ne les écoute pas depuis trop longtemps. Je suis psy, et quand un traumatisme n’est pas reconnu pendant des générations, voilà ce qui arrive", continue Lisa, montrant les dégâts de la veille.

Chaîne humaine de balayeurs pour nettoyer les dégâts de la veille à Minneapolis pic.twitter.com/bijVMwrJSV — Xavier Yvon (@xavieryvon) May 30, 2020

"On ne pouvait pas ouvrir alors on a décidé de donner la nourriture"

Bridgit, elle, a installé une table sur le trottoir, et offre ses sandwichs au porc mariné à tous ceux qui passent. Cette gérante de restaurant a vu son établissement vandalisé dans la nuit de vendredi à samedi. "On ne pouvait pas ouvrir alors on a décidé de donner la nourriture", explique-t-elle avec un sourire. "C'est la bonne chose à faire : être bons les uns avec les autres, montrer l’exemple".

D'autres bénévoles ont apporté des perceuses et des planches, pour aider les commerçants à se barricader, car tous en sont persuadés : les violences vont continuer dans les prochains jours. Déjà dans la nuit de samedi à dimanche, les affrontements ont continué à se propager dans l'ensemble du pays, obligeant de nombreuses villes, dont Los Angeles, à mettre en place un couvre-feu.