A la Silicon Valley, les géants de la tech poussent leurs salariés à se faire vacciner

Face à la propagation du variant Delta, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi que tous les fonctionnaires fédéraux américains devront être vaccinés ou se soumettre à un strict protocole sanitaire. Aux Etats-Unis, la question de la vaccination commence également à faire son chemin dans le secteur privé et notamment dans la célèbre Silicon Valley, où se trouve le siège de nombreux géants américains.

Et ce sont les entreprises de la tech qui veulent montrer l'exemple. Google et Facebook ont annoncé mercredi que leurs employés devront être vaccinés avant leur retour au bureau prévu à l'automne. Le directeur général de Google espère même étendre dans les prochains mois cette obligation à d'autres salariés dans le monde. Chez Netflix, le vaccin devient également obligatoire sur les plateaux de tournage pour les productions américaines. C'est une première à Hollywood.

Wall Street et l'hôtellerie s'y mettent aussi

Alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est un dispositif légal. Un employeur peut obliger un salarié à se faire vacciner. Dès le mois de juin d'ailleurs, deux figures de Wall Street, la banque Morgan Stanley et le gestionnaire d'actifs BlackRock, ont fait savoir qu'ils exigeraient de leurs employés qu'ils soient vaccinés.

Le sujet devient désormais incontournable alors que les Etats-Unis luttent contre la propagation du variant Delta et que de nombreux salariés sont encore en télétravail. Enfin, des initiatives sont également prises dans le secteur de l'hôtellerie. Dany Mayer, propriétaire d'une dizaine de restaurants à New York et à Washington, a annoncé que ses employés et les convives devront montrer leur statut vaccinal.