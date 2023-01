Une quinquagénaire découvre qu'elle est mariée à deux hommes par erreur dans l'Hérault

C'est en demandant des documents administratifs que Catherine, 51 ans, a découvert l'impensable : depuis 17 ans, cette Héraultaise est mariée à deux hommes. Son véritable mari, et le maire de sa commune. Une erreur administrative que Catherine n'a découverte qu'en juin dernier, après le décès de son fils, comme le détaille La Dépêche. En recevant ses actes de mariage et de naissance, elle comprend le problème. "Il y a bien inscrit que je me suis mariée en 2006, le problème, c'est que ce n’est absolument pas le nom de mon mari qui est écrit ici, mais celui du maire qui nous a unis", explique Catherine à La Dépêche.

Les mairies se renvoient la balle

Si cette erreur peut faire sourire, cela aurait pu avoir de graves conséquences pour la quinquagénaire. Les informations inscrites sur l'acte de naissance, où il est inscrit qu'elle est mariée à son maire, l'emportent sur celles de l'acte de mariage, où le nom de l'époux est correct. Cela pourrait par exemple lui porter préjudice en cas de décès de son époux ou pour des questions de succession.

Depuis, l'Héraultaise se bat pour modifier cette erreur administrative. Si Catherine tente de trouver des solutions auprès des communes, personne ne semble pour l'instant prêt à l'aider. Selon La Dépêche, les mairies se renvoient même la balle. Malgré tout, une procédure de rectification a été lancée par l'Héraultaise pour modifier son acte de naissance, et devrait bientôt aboutir. D'ici quelques semaines, Catherine devrait donc bien "divorcer" du maire qu'elle n'a jamais épousé.