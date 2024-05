Une fillette disait entendre un monstre dans sa chambre, il s'agissait de... 60.000 abeilles

Il y a un monstre dans ma chambre : quel parent n'a jamais entendu cette petite phrase de la bouche de son enfant ? Aux États-Unis, une fillette de trois ans a tenté d'alerter ses parents, en vain. Elle entendait bien quelque chose derrière le mur de sa chambre et pensait qu'il s'agissait d'un monstre. Les parents ne se sont pas inquiétés jusqu'à ce qu'ils découvrent la présence de 60.000 abeilles.

Un nid d'abeilles de 45 kg

Pendant des mois, Saylor Class, une petite fille de trois ans a alerté ses parents sur la présence d'un monstre dans le mur de sa chambre. Mais ces derniers le savent, les monstres n'existent pas et ils pensaient que leur fille angoissait, après tout elle venait de regarder le film Monstres et Cie. "Nous lui avons même donné une bouteille d'eau et lui avons dit que c'était un spray anti-monstre pour qu'elle puisse pulvériser n'importe quel monstre la nuit", a confié la mère de l'enfant, rapporte la BBC.

Saylor insiste et au fil des mois, ses parents observent des abeilles près du grenier et de la cheminée à l'extérieur de leur maison faisant émerger le doute. Leur fille parlait-elle d'abeilles quand elle évoquait un monstre ? La mère de la fillette fait alors appel à un apiculteur qui parvient à localiser la zone dans laquelle se trouvait le plus d'insectes, à savoir le grenier, situé au-dessus de la chambre de Saylor.

Plus de 20.000 dollars de dégâts

En cherchant plus précisément, l'apiculteur repère un trou de la taille d'une pièce de monnaie dans le coin d'une bouche d'aération du grenier. Celui que la petite fille a appelé "le chasseur de monstres", perce le mur et tombe nez à nez avec une monstrueuse ruche d’abeilles. "Elles sont sorties comme dans un film d'horreur", a déclaré la maman. Au total, l'apiculteur aura enlevé entre 55.000 et 65.000 abeilles, soit environ 45 kg, de la maison. Les abeilles ont été transférées dans un endroit qui leur est adapté.

Reste une mauvaise nouvelle : les abeilles et leur miel ont endommagé le câblage électrique de la maison, entraînant plus de 20.000 dollars de dégâts, non pris en charge par leur assurance habitation.