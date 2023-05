Journée mondiale des abeilles : le service rendu par les pollinisateurs vaut de l'or

Ce samedi a lieu la Journée mondiale des abeilles. À cette occasion, Europe 1 vous explique le rôle primordial de ces insectes qui donnent vie aux végétaux. D'autant que ce service rendu a été chiffré et vaut 577 milliards de dollars par an. Ce chiffre a été calculé par les experts de l'ONU sur la biodiversité, qui prend en compte tous les transferts de pollen rendus possibles grâce aux pollinisateurs comme les abeilles.

8 % de la production agricole mondiale dépend des pollinisateurs

Naissances des arbres fruitiers tels que les pommiers, culture des oléagineux comme le colza, mais aussi croissance des légumes ou encore du café et du cacao : 8 % de la production agricole mondiale dépend des pollinisateurs. "Les spécialistes de la pollinisation ont montré que plus de 84 % des plantes qu'on a répertoriées sur la planète ont besoin des services écosystémiques des pollinisateurs pour se reproduire", détaille Béatrice Robrolle-Mary, la présidente de l'association Terre d'abeilles. "Donc la pollinisation est vraiment le fondement de la chaîne alimentaire et bien évidemment de la biodiversité, puisque les deux sont intimement liées."

En France, l'extinction des abeilles représenterait un manque à gagner de 3 milliards d'euros, selon le ministère de la Transition écologique.