Etats-Unis : un tiktokeur passe une journée à Disney World en utilisant un billet datant... de 1978

Peut-on passer une journée à Disney World avec des billets vieux de plus de 40 ans ? C'est la question à laquelle a voulu répondre le Tiktokeur Matthew Ables. Suivi par presque 650.000 personnes, ce jeune Américain a retrouvé un vieux carnet de billets chez lui, datant de 1978, pour entrer au Magic Kingdom d'Orlando, aux États-Unis.

Huit dollars l'entrée en 1978

Dans une vidéo publiée sur le réseau social, vu plus de neuf millions de fois en une semaine, il explique que ce vieux pass "prenait la poussière" depuis sa naissance chez lui. Il pensait même que ce n'était qu'un simple souvenir. Mais en y regardant de plus près, il se rend compte que les billets n'ont pas été utilisés et qu'il n'y a aucune date d'expiration dessus. Lui vient alors une idée : est-ce possible de passer une journée dans le parc avec des billets vieux d'un demi-siècle ?

>> À ÉCOUTER - Walt Disney a 100 ans

Il décide de tenter sa chance. Il prend l'avion direction la Floride et en arrivant au guichet, il présente son vieux pass à l'employée du parc : "Je devenais nerveux, car elle a commencé à tamponner de manière agressive tous les billets avec la mention 'annulé', puis elle est partie", explique Matthew Ables. Quelques instants après, à la grande surprise du Tiktokeur, elle réapparaît avec un laissez-passer jaune, qui lui a permis de passer la journée dans le parc : "Je n'arrive pas à croire que cela a réellement fonctionné", s'est-il réjoui.

Dans les commentaires de sa vidéo, les internautes lui ont confirmé qu'il avait fait une bonne affaire. Le billet en 1978 coûtait 8 dollars, ce qui, avec l'inflation, correspond à 38 dollars actuels. Aujourd'hui, pour passer une journée à Disney World, il faut débourser entre 109 et 164 dollars. Seule ombre au tableau, la guichetière a refusé de lui laisser en souvenir son vieux pass. Les internautes espèrent que cette "pièce d'histoire" n'a pas été jetée à la poubelle et qu'elle a été gardée quelque part dans le parc.