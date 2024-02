Royaume-Uni : une femme découvre qu'elle est millionnaire plusieurs mois après avoir validé son ticket

Trier ses mails ne procure généralement pas de joie particulière. Mais c'est bien en effectuant cette tâche, devenue banale dans notre quotidien, que Deborah Burgess a eu le "choc de (sa) vie". Comme le rapporte le Mirror, cette Britannique de 56 ans a ainsi découvert, de façon totalement fortuite, qu'elle était la gagnante d'un chèque d'1 million de livres sterling, après avoir validé son ticket de loterie... en août dernier.

Comme elle a l'habitude de le faire, à intervalles réguliers, Deborah Burgess tente sa chance à la loterie l'été dernier, mais doit ensuite subir une hospitalisation, en raison d'une anémie chronique (un manque de globules rouges dans le sang). Préférant se focaliser sur sa santé, la quinquagénaire, qui a ensuite pris quelques jours de vacances pour récupérer, ne consulte pas son téléphone portable et passe donc à côté de l'incroyable nouvelle.

"J'ai eu le choc de ma vie"

Quelque temps plus tard, Deborah Burgess décide finalement de se plonger dans sa boîte mail. "Il y en avait tellement après ne pas être allé en ligne pendant un certain temps... J'ai remarqué que j'en avais un de la Loterie Nationale avec un rappel de vérifier mon compte parce que j'étais un gagnant", raconte l'intéressée. Soupçonnant d'abord une arnaque en ligne, elle choisit finalement de vérifier son compte et constate qu'elle était bel et bien millionnaire depuis plusieurs mois sans le savoir.

Après un coup de téléphone passé à Loterie nationale, la certitude était cette fois-ci totale pour Deborah Burgess qui avait joué les numéros 2, 7, 17, 28, 31, 37 et le 8 en numéro bonus. "J'ai le choc de ma vie", confie-t-elle. En guise de célébration, la quinquagénaire n'a pas hésité à "faire gicler le champagne comme un pilote de F1" et s'est offert "une belle Hyundai" d'occasion pour remplacer sa Peugeot 2008, vendue, pour une livre symbolique, à sa meilleure amie.