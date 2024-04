Pourquoi des chameaux vont-ils défiler dans Paris ce samedi 20 avril ?

Ne soyez pas surpris si vous croisez des chameaux, dromadaires, lamas ou autres alpagas ce samedi 20 avril dans les rues parisiennes. La Ville de Paris organise un grand défilé de cette famille de mammifères à l'occasion de "l'année internationale des camélidés", décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Une initiative qui a pour but de mettre en avant ces animaux, indispensables dans la culture et le commerce de nombreux pays.

Un défilé possible grâce à des passionnés

Pourquoi Paris ? Car derrière ce défilé, on retrouve parmi les organisateurs la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe (FFDCFE) mais aussi le maire de Janvry, en Essonne, Christian Schoettl. Grand passionné de ces mammifères, il a auparavant déjà été à l'origine de plusieurs événements en France, comme le Salon international des dromadaires et camélidés, organisé dans sa commune en 2019 et 2022.

Accompagné de la FFDCFE et d'autres corporations, l'élu s'est donc lancé dans ce grand défilé parisien, avec l'aval de la Préfecture de police. "Depuis que cette idée a germé, il y a eu les sourires bienveillants, les doutes exprimés, les certitudes péremptoires que cela n'était pas possible, (…) ce défilé, je le dois aux amis qui forment la fédération, mais surtout à un réseau de belles et bonnes volontés, de savoirs faires", confie-t-il sur son blog.

"Fête des cultures nomades"

Annoncée comme une "fête des cultures nomades" et soutenue par FAO (Food and Agriculture Organization), l'UNESCO et l'ICO (International Camelids Organization), la manifestation bénéficiera de la présence de 32 délégations étrangères et de groupes folkloriques, selon nos confrères du site Sortir à Paris. Le défilé devrait donc s'élancer ce samedi 20 avril à 14 heures, à l'angle du Quai Jacques Chirac et de l'avenue de la Bourdonnais puis passer au pied de la tour Eiffel avant de rejoindre le siège de l’UNESCO.

À noter qu'aucun dromadaire ne peut être importé de l’étranger, pour la plupart des camélidés présents, il s'agira des animaux des éleveurs français. Par ailleurs, les dromadaires ne seront pas montés lors de cette déambulation.