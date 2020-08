Mais d'où vient l'expression "copain comme cochons" ?

Qui n'a jamais pensé, en voyant deux amis très proches, que ces personnes étaient "copains comme cochons" ? Et que cette expression avait peut-être un lien avec une histoire française marquée par l'amour de la chair ? Or, elle a en réalité une autre origine. Dans l'émission Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, Stéphane Bern s'attarde jeudi sur les racines latines de cette expression.

"La journée internationale de l’antispécisme a lieu samedi. Ce courant considère que l’humain ne prime pas sur les autres espèces et ses partisans revendiquent l’arrêt de la consommation d'animaux. Mais au fait, pourquoi dit-on 'copain comme cochons' ?

On se souvient tous du cochon dans Les bronzés font du ski. Christian Clavier tient un cabinet médical et un sympathique couple du Val d'Isère vient avec leur animal pour tenter de le soigner. Le cochon s’appelle copain et Christian Clavier leur donne cet ordre : 'Mais bouffez-le votre cochon !'

Sachez qu’au 16e siècle, on disait déjà 'camarade comme cochons' et au 18e siècle 'amis comme cochons'. Cependant, le mystère reste entier : pourquoi 'cochons' ? Cela vient de l’ancien français. Le cochon utilisé ici vient du mot 'soçon' qui voulait dire 'camarade' ou 'associé'. 'Soçon' vient du latin 'socius' qui signifie 'compagnon'. La boucle est bouclée.

Chemise ou slip ?

Dans différents pays, des expressions similaires existent. En Wallonie, on dit également 'mi vi soçon' qui signifie 'amis comme cochons'. En Tunisie, pour désigner deux amis inséparables, on dit 'Rassine fi chéchia', ce qui signifie 'avoir les deux têtes dans le même chapeau'.

Pour souligner une belle amitié, on dit aussi en France 'être cul et chemise'. En Argentine, on préférera l’expression 'como culo y calzoncillo', que l'on peut traduire par être comme cul et slip. Il faut bien reconnaître que nos amis argentins font preuve de plus de bon sens que nous, car le cul et le slip sont techniquement plus proches que le cul et la chemise, sauf si on coince la chemise dans le slip afin qu’elle ne ressorte pas du pantalon !"