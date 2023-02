Les toilettes publiques Art nouveau de la Madeleine rouvrent leurs portes

C’est un site historique pour le moins incongru qui a rouvert ses portes pour la première fois depuis 12 ans, à Paris : The Lavatory, des toilettes publiques de style Art nouveau. Elles datent de 1905 et se trouvent sous la place de la Madeleine. Rénovées par l’entreprise néerlandaise 2theloo, qui exploite désormais l'endroit pour en faire un véritable lieu touristique, c'est surtout un morceau d'histoire que sont venus chercher les visiteurs.

"J'ai bu deux litres d'eau avant de venir"

Des portes en bois d'acajou donnent sur des cabines de toilettes. Aux murs et au plafond, des frises de lotus vertes et mauves. Comme un plongeon dans un Paris presque oublié. Jules a traversé toute la capitale pour découvrir le glamour suranné de cet urinoir. "J'ai bu deux litres d'eau avant de venir et depuis ce matin, je n'attends que cette visite. Les vitraux sont exceptionnels", lance-t-il au micro d'Europe 1.

Seuls les sanitaires ont été modernisés. Le reste est d'époque. Une opération qui a coûté 150.000 euros et 12 ans de travaux et d'attente pour Josette et Jacques. "Je venais il y a 30 ans ici et je venais faire cirer mes chaussures. C'était une époque", confie Jacques. "Ça me rappelle ma jeunesse, parce que je venais avec ma grand-mère que j'adorais", continue Josette. Et quand ça urge, il faut faire l'appoint. "Je vais payer les 2 euros sans aucun regret et on est très bien accueilli", ajoute Josette. Reste à savoir si ces Lavatory vont connaître le même succès que les toilettes de Notre-Dame, qui reçoivent jusqu'à 3.000 visiteurs par an.