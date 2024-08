Le deuxième plus gros diamant au monde découvert au Botswana

Un diamant de taille exceptionnelle, le deuxième plus gros au monde à 2.492 carats, et qui tient à peine dans la paume d'une main, a été trouvé dans une mine du Botswana, a annoncé une compagnie minière canadienne jeudi. Cette pierre précieuse, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est "l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts", souligne la société Lucara dans un communiqué.

"Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant"

Selon le gouvernement du Botswana ainsi que plusieurs experts, il s'agirait du deuxième plus gros jamais trouvé dans la terre. En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le "Cullinan", de plus de 3.100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905. "Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant", a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, cité dans le communiqué, qui n'offre aucune précision sur la valeur de la découverte ni sa qualité.

Le diamant devrait être présenté au président Mokgweetsi Masisi, qui souligne qu'il s'agit du plus gros jamais trouvé dans le pays d'Afrique australe, ainsi qu'à la presse à Gaborone dans l'après-midi. "La découverte historique de ce diamant brut, la plus importante depuis 120 ans, est passionnante", souligne Tobias Kormind, directeur général de 77 Diamonds, plus grand bijoutier en ligne d'Europe.

Lucara recovered a 2,492 carat diamond at Karowe, the largest diamond it ever recovered. How big is it? It dwarfs a g

Le Botswana est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants

Selon lui, ce gros caillou largement translucide est "le plus gros diamant brut mis au jour depuis la découverte du diamant Cullinan", qui avait été taillé en plusieurs morceaux, dont les plus gros avaient été "sertis dans les joyaux de la Couronne britannique". Cette découverte est "en grande partie due à une technologie récente" de détection par rayons X, mise au point par la société Lucara et utilisée depuis 2017, "qui permet d'extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu'ils se brisent en morceaux", souligne le spécialiste.

"Il est donc probable que nous en verrons d'autres" émerger, a-t-il ajouté. Le Botswana est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants, qui constituent sa principale source de revenus, représentant 30% du PIB et 80% de ses exportations. Comme le souligne Lucara dans son communiqué, les revenus diamantaires apportent au Botswana "des avantages socio-économiques considérables", en finançant "des domaines essentiels tels que l'éducation et la santé" comme les infrastructures de ce pays de 2,6 millions d'habitants.

Avant la découverte annoncée jeudi, le plus gros diamant découvert au Botswana était une pierre de 1.758 carats également extraite par Lucara en 2019 et baptisée Sewelo, ce qui signifie "découverte rare" dans la langue tswana. Gros comme une balle de tennis, il avait été acheté par la maison Louis Vuitton, marque-phare du géant du luxe LVMH, pour un prix non divulgué. Lucara rappelle dans son communiqué avoir également trouvé en 2021 un diamant de 1.174 carats au Botswana, en utilisant la même technologie à rayons X utilisée pour identifier cette semaine le diamant brut de taille exceptionnelle.