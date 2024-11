Guinness des records : la femme la plus grande et la plus petite du monde se sont rencontrées à Londres

2,15m contre 62cm. L'écart de taille entre Rumeysa Gelgi, la femme la plus grande du monde, et la plus petite, Jyoti Amge, est tout simplement abyssal. Réunies à Londres ce jeudi 21 novembre, les deux femmes se sont rencontrées lors d'un thé organisé par le Guinness World Records, qui fête cette année ses 70 ans.

Une rencontre inédite

Rumeysa Gelgi souffre du syndrome de Weaver. Une maladie rare qui accélère drastiquement la croissance pendant la période prénatale et l'enfance et dont les effets sont déformateurs sur le squelette. La jeune femme qui avait déjà été reconnue comme la plus grande du monde en 2014, disait alors à la BBC avoir subi "des brimades" lorsqu'elle était petite et qu'il "n'a pas été facile" pour elle "de développer son estime de soi pendant des années". Heureusement, "grâce à l'attitude positive" inculquée par ses parents, elle a "toujours eu le sentiment d'être unique".

>> LIRE AUSSI - Les origines du guinness book des records

Aujourd'hui développeuse web, elle est suivie par pas moins de 47.800 personnes sur son compte Instagram. Dessus, elle partage des images de son quotidien handicapé par sa maladie. Déformé, son corps ne peut tenir seul debout trop longtemps et Rumeysa Gelgi se déplace donc essentiellement en fauteuil roulant. Cependant, ceci ne l'a pas empêché d'obtenir huit records du monde.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman ️#GWRDaypic.twitter.com/uSLqIHZlKG — Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024

De son côté, Jyoti Amge est atteinte d'achondroplasie, la forme de nanisme la plus répandue à travers le globe. Reconnue depuis 2011 comme la femme la plus petite du monde, elle est surtout connue pour ses talents d'actrice et pour avoir notamment joué dans la quatrième saison d'American Horror Story. Du haut de ses 30 ans, elle s'est dite "ravie d'avoir rencontré Rumeysa", une femme "très gentille" auprès de The Independant. Une recontre au cours de laquelle elle s'est sentie "très à l'aise". Malgré une différence de taille d'1,53m.