États-Unis : elle partage une photo de son ticket gagnant sur Facebook et se fait subtiliser son gain

Pour vivre heureux, vivons cachés. Un proverbe que n'a pas appliqué Drena Harris après avoir remporté la somme de 500 dollars (environ 460 euros) à une loterie. Euphorique, cette Américaine s'est alors empressée de partager la photo du ticket gagnant sur Facebook. Grave erreur. Selon le média local Indy100, relayé par BFMTV, un usurpateur en a profité pour réclamer le gain à la place de Drena Harris.

Dans une limite de 600 dollars, les bureaux de vente participant à cette loterie de l'Indiana ont l'autorisation de verser instantanément la somme en espèces. L'individu a donc simplement montré la photo à un employé du magasin pour mener à bien son stratagème, sans être inquiété. Au moment où Drena Harris a voulu se procurer son gain, il était déjà trop tard.

"Nous ne pouvons pas payer deux fois"

Et la gagnante n'est pas parvenue à convaincre la commission de lui verser ses 500 dollars. "Ce n'est pas une décision que nous apprécions, mais nous ne pouvons pas payer deux fois", lui a-t-on rétorqué, indique le média Indy100. Drena Harris décide alors de faire appel de cette décision auprès d'un juge, mais une fois le litige étudié, le magasin dans lequel elle s'était procurée le ticket avait fermé ses portes. Impossible donc d'apporter la moindre preuve tangible, en faveur de la gagnante.

Agir plus tôt aurait pu lui permettre de remporter son cas, a déclaré Chuck Taylor, directeur des affaires juridiques et de la conformité de la loterie auprès du média WKRC. "Normalement, si elle avait agi rapidement et était arrivée peu de temps après, nous aurions pu [obtenir des preuves], mais le détaillant où l'argent a été encaissé n'était plus un détaillant depuis deux mois", a-t-il expliqué.