Allemagne : en excès de vitesse, il échappe à l'amende grâce à "l'Esprit Saint"

Remerciera-t-il le Saint-Esprit ou le policier ? Un automobiliste a échappé en début de semaine à une amende de 105 euros pour excès de vitesse alors qu'il roulait à 54 km/h sur une route limitée à 30km/h, à Viersen, près de Düsseldorf, rapportent les médias allemands. Il doit cette exemption à... une colombe (ou à un pigeon blanchi par le flash?), qui passait devant son visage au moment précis où le radar s'est déclenché.

In #Viersen flog eine Taube einem Raser genau in dem Moment vors Gesicht, als der Blitzer auslöste. Glück für den Fahrer. Die #Polizei lässt das Verfahren fallen, da das Foto ungültig ist. Der Mann war in der 30er-Zone mit 54 km/h unterwegs. Eigentlich wären das 105 Euro Bußgeld. pic.twitter.com/rvEtxsUha1