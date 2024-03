Vols de colis en hausse : des outils pour ouvrir les boîtes aux lettres accessibles sur internet

Peut-être vous êtes vous déjà retrouvés dans cette situation : votre boîte aux lettres est vide, alors que tout indique que vous avez reçu votre commande. Les vols de colis explosent partout en France : la police de Mont-de-Marsan vient même d'ouvrir une enquête suite à une série de vols sans précédent. Mais les plateformes de livraison, par peur d'effrayer les clients, refusent de donner des chiffres précis de ce phénomène.

Julien, habitant de Toulouse, a été victime de ce type de vol. Alors qu'il descend de son immeuble pour récupérer un colis, tous les panneaux de boîtes au lettres sont ouverts et vidés de leur contenu. "Je me suis fait voler une paire [de chaussures] à 200 euros", s'agace-t-il auprès d'Europe 1. Le Toulousain explique ensuite s'être retourné contre le prestataire, sans grand succès : "Ils ont vu que j'avais été livré. Mais il n'y a aucune effraction, parce que la boîte n'est pas forcée. Du coup, il n'ont rien pu faire."

Des outils de plus en plus accessibles

Des boîtes aux lettres ouvertes sans aucune dégradation par les voleurs, qui au préalable, suivent les livreurs et opèrent dans la foulée grâce à des clefs passe-partout. Ces outils sont disponibles en vente libre sur internet, selon David, facteur. "On peut trouver des PTT, c'est-à-dire les clefs qui ouvrent les batteries de boîte aux lettres. On peut les retrouver sur des sites comme Amazon ou autres qu'on peut commander. J'en ai trouvé autour de 10 euros. Là, ça ouvre tout le panneau de boîte aux lettres", explique-t-il.

>> LIRE ÉGALEMENT - Le gouvernement invite les particuliers à éviter les livraisons de colis pendant les JO

Auparavant, ces répliques étaient pourtant réservés aux postiers. "Ça fait un peu peur", admet David. Il n'est pas le seul à craindre ce phénomène : désormais, les plateformes envisagent de ne plus livrer dans les zones touchées par les vols, pour privilégier les points relais, beaucoup plus sûrs.