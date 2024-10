Viols de Mazan : attention à ces faux comptes sur les réseaux sociaux qui se font passer pour Gisèle Pelicot

"Je ne peux que dire merci. Je me sens enveloppée par vous tous". Ce tweet de Gisèle Pelicot n'a en réalité jamais été rédigé par Gisèle Pelicot. Victime dans le procès des viols de Mazan, où son ex-mari Dominique Pelicot est accusé de l'avoir droguée avant de la violer en compagnie d'autres hommes, son nom est également utilisé par certains internautes peu scrupuleux. Sur X, où le compte aux 12.000 abonnés a été désactivé depuis, mais aussi sur Instagram et TikTok, des profils portant son nom sèment la confusion depuis plusieurs semaines, mais son entourage a mis fin à la supercherie.

Une chose si des journalistes ou autres personnes voudraient voir à quoi ressemblait ce faux compte, j'ai eu le temps d'en archiver une partie ici: https://t.co/6wjPTfRkpO — Victor Baissait (@VictorBaissait) October 27, 2024

Sur Franceinfo, le fils de Gisèle Pelicot a confirmé que ces comptes n'appartenaient pas à sa mère et que cette dernière n'était pas inscrite sur les réseaux sociaux. Sur X, Victor Baissait, qui débusque régulièrement les faux sur les réseaux sociaux, avait déjà soulevé la supercherie. "Je repère un compte @/GiselePelicot. Le compte ne dit pas être officiel, ni ne pas l'être et parle comme si c'était elle", écrivait-il dimanche après-midi.

Un compte administré en Espagne ?

Contacté ce lundi, et après avoir eu la confirmation que ce compte n'était pas celui de Gisèle Pelicot, Victor Baissait nous indique ce qui lui a mis la puce à l'oreille. "Je me suis dit que ce n'était pas le genre de personne à faire ça. Je savais qu'elle voulait se tenir un peu éloigné des réseaux alors pourquoi se créer un compte ?". Il a également repéré une incohérence entre les propos tenus par Gisèle Pelicot en personne et les publications du compte X. "En septembre, elle avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on ouvre des cagnottes pour elle. Sauf que le jour d'après, le compte remerciait Nabilla de lui avoir ouvert une cagnotte", nous explique-t-il. L'influenceuse et ex-star de la téléréalité avait en effet ouvert une cagnotte de soutien à Gisèle Pelicot avant de la clore, à la demande de la victime.

Autre curiosité : le compte semble être administré depuis l'Espagne et plus précisément la Catalogne. Sur une capture d'écran réalisée par Victor Baissait, on remarque que la localisation "Francia" est indiquée en espagnol. Si le compte a été désactivé sur X, il est toujours actif sur Instagram et TikTok. Auprès de CheckNews, l'un des avocats de Gisèle Pelicot, Me Antoine Camus, "confirme que madame Pelicot n’est en aucun cas sur les réseaux sociaux et n’entend pas y être" et ajoute qu'un communiqué sera publié en début de semaine afin d'appeler les internautes à la plus grande vigilance.