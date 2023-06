Violente agression à Bordeaux : ce que l'on sait du profil du principal suspect

Des images choquantes. Dans une vidéo, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux ce mardi, une grand-mère et sa petite-fille de 7 ans à Bordeaux se font fait agressées par un sans-abri de 29 ans. L'homme a depuis été arrêté, mais sa garde à vue a finalement été levée et il a été hospitalisé en psychiatrie.

Déjà connu des services de police avec 15 condamnations

L'information a été donnée ce mardi après-midi, conséquence d'une expertise médicale qui préconise des soins psychiatriques. Le suspect est très défavorablement connu des services de police avec un casier judiciaire qui fait état de 15 condamnations, principalement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions routières. Ce trentenaire a résisté aux policiers de la BAC qui l'ont arrêté une heure seulement après l'agression de cette grand-mère et de sa petite-fille qui se trouvaient sur le pas de la porte et qui ont été suivies par l'agresseur dans l'entrée de l'immeuble. Les deux victimes ont ensuite été violemment projetées à l'extérieur, sur le trottoir, comme le montrent les images captées par le visiophone du bâtiment.

Ce mardi soir, le suspect, de nationalité française et qui a nié les faits devant les enquêteurs, va donc être pris en charge par l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Il présente, explique le procureur de la République, des troubles du comportement majeurs en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. Ce sont les mots du communiqué qui ajoute qu'au moment des faits, il était, selon des proches, en rupture de soins. De son côté, la famille des victimes dénonce l'utilisation médiatique des images de l'agression.